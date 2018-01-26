"قسد" تتوعد أردوغان بـ"رد مناسب" إذا ما وسع المعركة في عفرين

هددت "قوات سوريا الديمقراطية" تركيا بأنها ستتلقى "ردا مناسبا" إذا ما وسعت عمليتها "غصن الزيتون" في سوريا من عفرين حتى منبج وحدود العراق وفق ما وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وقال ريدور خليل، المسؤول الكبير في "قسد" خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" ببلدة عامودا بشمال سوريا: "عندما سيحاول (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) توسيع رقعة المعركة بكل تأكيد سيلاقي الرد المناسب".

هذا، ونشر المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بيانا اليوم أعلن فيه أن العملية التركية المستمرة منذ نحو أسبوع في عفرين السورية "استكمال للهجمات الإرهابية السابقة التي استهدفت شعبنا والتي كانت داعش تمثل ذروتها" ومحاولة "ضخ الحياة في جسد هذا التنظيم الذي شارف على الهلاك".

كما اتهمت "قسد" أنقرة بشن حرب مفتوحة، بالتواطؤ مع "جبهة النصرة" وغيرها من الفصائل المتطرفة وباستخدام أسلحة حلف الناتو، ضد الشعب الكردي في سوريا وإبادته.

وأكدت أن الجيش التركي عجز حتى الآن عن "تحقيق أي نصر عسكري حقيقي على الأرض" منذ بدء حملة "غصن الزيتون" السبت الماضي وأنه تكبد "خسائر فادحة في العدة والعتاد في الاشتباكات".

وكشفت "قسد" أن الجيش التركي لم يقتصر على قصف "مقاطعة عفرين (بما يسمى "روج آفا، أي منطقة الإدارة الذاتية الكردية بشمال سوريا)، بل شمل منبج وكوباني والجزيرة".

المصدر: رويترز + موقع "قوات سوريا الديمقراطي" الإلكتروني

إينا أسالخانوفا