الاتحاد الإفريقي يدعو موريتانيا لمزيد من الجهود للقضاء على العبودية

دعا الاتحاد الإفريقي موريتانيا لبذل مزيد من الهجود للقضاء على العبودية في أعقاب صدور أحكام مخففة بحق أفراد أسرة متهمين باستعباد أشخاص.

ودعت لجنة خبراء تابعة للاتحاد الإفريقي موريتانيا إلى أن "تأخذ بعين الاعتبار قضية العبودية، وتجعل القضاء عليها إحدى أولوياتها". وأشارت إلى أن المحكوم عليهم في القضية يجب أن ينالوا عقابا يتوافق مع خطورة جرائمهم.

يذكر، أن موريتانيا آخر دولة في العالم حظرت العبودية، إذ لم يحدث ذلك إلا في عام 1981. وهي لا تزال دولة ذات أعلى مؤشرات العبودية في العالم، حيث يعيش 1 بالمئة من السكان كعبيد، حسب معطيات Global Slavery Index عام 2016.

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وفي عام 2011 شهدت موريتانيا أول محاكمة في قضية العبودية، حيث صدر حكم بالسجن سنتين على المتهم باستعباد شابين، فيما كان القانون يفرض عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات. وحسب القانون الجديد الصادر في عام 2015 تمت مضاعفة مدة العقوبة مقابل جرائم الاستعباد.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف