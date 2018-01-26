سفير العراق لدى موسكو ومستشار الخارجية العراقية يمثلان بغداد في مؤتمر سوتشي
Sputnik Vladimir Trefilov
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أعلن السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي، الجمعة، أنه وقيس العامري، مستشار وزير الخارجية العراقي، سيمثلان بغداد في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
وأوردت وسائل إعلام سابقا أن مراقبين من خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ممثلين عن مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وكازاخستان، تمت دعوتهم لحضور المؤتمر في سوتشي.
ومن المخطط أن يشارك في أعمال المؤتمر المزمع عقده في سوتشي في 30 يناير/كانون الثاني الجاري، حوالي 1600 شخصية من بينهم ممثلون عن أطراف مؤثرة إقليميا ودوليا.
المصدر: إنترفاكس
قدري يوسف
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