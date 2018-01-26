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مصدر: أوروبا لن تشارك بعملية إعادة إعمار سوريا بقيادة روسيا

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مصدر: أوروبا لن تشارك بعملية إعادة إعمار سوريا بقيادة روسيا
riafan.ru / Stepan Yatsko
آثار الحرب في أحد الشوارع السورية
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نقلت مراسلتنا عن مصدر موثوق في جنيف، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لن يلتزم بدعم أي عملية لإعادة الإعمار في سوريا تقودها روسيا.

وبحسب المصدر، فقد أوضح دبلوماسي فرنسي يشارك بالاجتماعات الدولية الجارية حول سوريا، موقف بروكسل من هذه المسألة قائلا إن الاتحاد "ليس صندوقا ماليا لتمويل مشاريع قامت بها دول لا تنسق معنا ".

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وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اعتبر، الاثنين الماضي، أن على الدول الأوروبية أن تشارك، إلى جانب روسيا، في إعادة إعمار سوريا، مع أنه نوه بأن مشاركة الأوروبيين في البرامج ذات الشأن ستنحصر في المناطق "التي تُحترم فيها حقوق الإنسان الأساسية".

ومطلع الأسبوع الجاري، كشف المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أن تكلفة إعادة إعمار سوريا، التي دمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل بسبب الحرب الدائرة منذ سبع سنوات، "ستبلغ 250 مليار دولار على أقل تقدير".

المصدر: RT + وكالات

دينا أبي صعب

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