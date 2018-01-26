وثيقة منسوبة لهيئة في الجيش الليبي تأمر بضبط وحجز الرائد محمود الورفلي! (صورة)

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، بحسب وثيقة داخلية تداولتها مواقع في الإنترنت، تعليمات إلى مختلف الأجهزة الأمنية بالقبض على الرائد محمود الورفلي وإيداعه في الحجز بمدينة المرج.

يأتي هذا التطور غداة مطالبة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بتسليم الرائد محمود الورفلي "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بارتكاب إعدامات تعسفية.

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وكان الرائد في قوات الصاعقة الليبية محمود الورفلي قد ظهر في شريط فيديو أمس الأول وهو ينفذ عملية إعدام بحق 10 رجال مكبلين، فيما يبدو انتقاما لمقتل أكثر من 40 شخصا في تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين وقع مؤخرا في أحد أحياء مدينة بنغازي.

هذا، ولم يصدر أي قرار رسمي بالقبض على الرائد محمود الورفلي، عدا هذا التعميم الصادر المنسوب لإدارة السيطرة في الجيش الليبي إلى أجهزة الشرطة والقضاء العسكريين.

كما نشير إلى أننا لم نتمكن من الـتأكد من صحة هذه الوثيقة.

عامر عبد الله