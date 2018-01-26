غرق 30 مهاجرا إفريقيا قرب سواحل اليمن

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن غرق نحو 30 مهاجرا إفريقيا قرب السواحل اليمنية هذا الأسبوع.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "الناجين من الحادث أبلغوا الأمم المتحدة بأن قاربا مكتظا بالناس، كان على متنه ما لا يقل عن 152 صوماليا وإثيوبيا غادر البريقة قرب عدن يوم 23 يناير/كانون الثاني، وتوجه إلى جيبوتي عبر مياه خليج عدن".

وأوضحت أن القارب انقلب، فيما تفيد الأنباء بأن مهربين أطلقوا النار على ركاب القارب.

يذكر، أن منظمة الهجرة الدولية تبذل جهودا لإجلاء المهاجرين الأفارقة من اليمن. وقامت بإجلاء 2241 مهاجرا صوماليا من اليمن في عام 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات اليمنية.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف