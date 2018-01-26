شاهد.. هدية تاريخية من الجعفري لدي ميستورا

أهدى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، رقيم أول معاهدة سلام في العالم جرت في تل مرديخ بإدلب.

وقال الجعفري، بعد محادثات أجراها مع دي ميستورا في فيينا أمس الخميس، إن الاجتماع كان جيدا.

وانتهت محادثات اليوم الأول، التي ترعاها الأمم المتحدة، بين الحكومة السورية والمعارضة، في الساعات الأولى من الليلة الماضية. ومن المقرر أن تستأنف اليوم الجمعة لليوم الثاني والأخير.

من فيينا الدكتور بشار الجعفري يقدم للمبعوث الأممي ديمستورا رقيم أول معاهدة سلام في العالم جرت في تل مرديخ ..

لمن يفهم هذا الكلام ..#ghassanmakdsipic.twitter.com/WnMmkrJrEm — ghassan makdsi (@GhassanMakdsi) 25 janvier 2018

ولم ينجح دي ميستورا في 8 جولات سابقة من المحادثات، من إقناع ممثلي الحكومة والمعارضة في عقد اجتماعات مباشرة من قبل، ولم تتحد فصائل المعارضة في وفد موحد إلا في الجولة الثامنة في ديسمبر/كانون الأول، مما عزز الآمال في إجراء محادثات مباشرة للمرة الأولى.

المصدر: وكالات

رُبى آغا