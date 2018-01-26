السعودية: آن الأوان لاتخاذ موقف حاسم تجاه إيران وحزب الله

دعت السعودية مجلس الأمن "لعدم التساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران، والتي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي والتعامل بجدية مع حزب الله لوقف تسلطه في المنطقة".

وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس: "لقد آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسما تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران، والتي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع حزب الله وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم".

وحذر المعلمي من أن "إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه".

وتابع المندوب السعودي قوله: إن "إيران هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي مازال يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سوريا، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي، وما زالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميلشيات الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ما يقارب التسعين حالة، بصواريخ ثبت لكم بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أنها من صنع إيران... في مخالفة واضحة وصريحة لقراري مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2".

المصدر: واس

نادر همامي