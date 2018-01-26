غوتيريش يرحب بـ"تبرعات السعودية والإمارات" السخية لليمن

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على التبرعات التي تعهدت السعودية والإمارات بتقديمها إلى اليمن .

وقال بيان للأمين العام للأمم المتحدة: "أرحب بالوعود السخية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، وأيضا رغبتهما في جمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من مانحين آخرين في المنطقة".

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كما رحب غوتيريش بوصول خمس ناقلات محملة بالوقود إلى مأرب أرسلها التحالف العربي بانتظار إرساله مليون لتر من الوقود سنويا إلى اليمن.

ورحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس بالجهود الإنسانية المبذولة من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن روسيا تقدم هي الأخرى مساعدات لليمنيين.

وشدد الدبلوماسي الروسي في ذات الوقت على أنه لا يمكن تصحيح الوضع في اليمن من دون استئناف العملية السياسية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر