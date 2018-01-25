تركيا تعلن تدمير 25 هدفا في إطار "غصن الزيتون"

أعلنت هيئة الأركان التركية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية لتركيا دمرت 25 هدفا لتنظيمي "وحدات حماية الشعب" الكردي و"داعش" ضمن عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وأوضحت هيئة الأركان، في بيان، أن 14 مقاتلة حربية تركية شاركت في عمليات تدمير الأهداف المذكورة، مؤكدة أنها عادت لقواعدها بسلام بعد تنفيذ مهماتها.

وشددت هيئة الأركان التركية على أن العملية تسير بنجاح و"وفق المخطط لها".

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة في دمشق، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

وتجري "غصن الزيتون" وسط إدانة شديدة من قبل الحكومة السورية، التي تعتبرها انتهاكا لسيادة الدولة، فيما تقول أنقرة إن العملية تنفذ "في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وكانت دمشق قد تعهدت، على خلفية تنفيذ تركيا عملية "درع الفرات" في شمال سوريا، من 24 أغسطس/آب عام 2016 إلى 29 مارس/آذار من العام 2017، بإسقاط كل طائرة تركية ستخرق المجال الجوي السوري.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان