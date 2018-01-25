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الأمم المتحدة تطالب بتسليم قيادي ليبي "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية

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الأمم المتحدة تطالب بتسليم قيادي ليبي
Youtube Screenshot - Libya Alhadath TV
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طلبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، تسليم المحكمة الجنائية الدولية "فورا" الرائد محمود الورفلي بعد اتهامات جديدة بارتكابه إعدامات تعسفية.

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وذكر شهود عيان أن الضابط الليبي أعدم، الأربعاء، في ساحة عامة نحو 10 أشخاص يشتبه بأنهم مسلحون انتقاما لاعتداء مزدوج أسفر عن سقوط 40 قتيلا في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

كما أظهر تسجيل فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي ضابط ببزة عسكرية وهو يقتل نحو عشرة رجال ببزات زرقاء معصوبي العيون، الواحد تلو الآخر في مكان الاعتداء في بنغازي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في سبعة حوادث مماثلة على الأقل في 2016 و2017.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة على حسابها على "تويتر" إنها "تعبر عن استنكارها البالغ إزاء تقارير تتحدث عن عمليات إعدام وحشية حدثت في بنغازي".

وأضافت أن المسؤولين عن ارتكاب أو تنفيذ عمليات إعدام يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة بموجب القانون الجنائي الدولي.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إنها لم تتمكن من التحقق من صحة تسجيل الفيديو أو صور الإعدامات، إلا أنها وصفت هذه الأعمال بأنها "جرائم حرب".

هذا وتزامنت عمليات الإعدام مع زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الأربعاء إلى شرق البلاد حيث التقى المشير خليفة حفتر.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي

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