سري الدين ينفي ترشحه للرئاسة عن "الوفد" وأنباء تفيد باختيار البدوي

نفي هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" المصري، ترشحه لانتخابات الرئاسة في مصر والمقرر إجراؤها نهاية مارس/آذار المقبل.

وكتب سري الدين، في تدوينة نشرها اليوم الخميس على صفحته في موقع "فيسبوك": "ما يتم تداوله حاليا على المواقع الإخبارية وبعض حسابات التواصل الاجتماعي بخصوص ترشحي لانتخابات الرئاسة ممثلا عن حزب الوفد عار تماما من الصحة".

بدوره، نقل موقع "المصري اليوم" عن مصادر في "الوفد" أن الهيئة العليا استقرت على اختيار السيد البدوي مرشحا لانتخابات الرئاسة من الحزب، وسيجرى الإعلان رسميا السبت المقبل.

وأضافت المصادر، أن الاختيار جاء خلال اجتماع للهيئة العليا داخل شركة سيجما للصناعات الدوائية المملوكة للبدوي بحضور وهاني سري الدين وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنواب طلعت السويدي، ومحمد فؤاد، ومحمد عبده، بجانب عضو الحزب، وياسر الهضيبي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر المذكور.

المصدر: فيسبوك + المصري اليوم

رفعت سليمان