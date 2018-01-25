مصر.. هيئة الانتخابات تصدر بيانا بشأن سامي عنان وخالد علي

أصدرت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، بيانا، يوم الخميس، بشأن الموقف القانوني للمرشح للرئاسة الفريق سامي عنان، أكدت فيه أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل معهم بحيادية.

إقرأ المزيد

وأضافت الهيئة أنها تعلي مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.

وقالت إن استبعاد الفریق سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد للھیئة من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للمرشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.

هذا وأكدت هيئة الانتخابات أنها حريصة على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة المقبلة.

إقرأ المزيد

وبخصوص ما أثاره المحامي خالد علي، الذي سحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة المصرية، حول الجدول الزمني للانتخابات، أفادت الهيئة المصرية بأنها طبقت مواد الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة في 8 يناير 2018.

وأعلنت الهيئة المصرية تمسكها بأحكام الدستور والقانون في كل قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها.

وأوضحت أن إصدار كافة القرارات المنظمة لعملھا لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات تتم وفقا لأحكام القوانین وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا.

المصدر: الهيئة العامة المصرية للاستعلامات

ياسين بوتيتي