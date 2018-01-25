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بوغدانوف في الإمارات يبحث أوضاع سوريا وليبيا واليمن

أخبار العالم العربي

بوغدانوف في الإمارات يبحث أوضاع سوريا وليبيا واليمن
dotu.ae
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف
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بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع قادة الإمارات العربية المتحدة، الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الدبلوماسي الروسي استُقبل من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وأجرى محادثات مع كل من مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان وعبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وعلي الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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وبحث الطرفان، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، قضايا إقليمية عدة، مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج والقضية الفلسطينية. وأشار البيان إلى أن الطرفين أبديا مواقف متطابقة أو متقاربة فيما يتعلق بضرورة تسوية النزاعات التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق سياسية على أساس حوار وطني واسع وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

كما ذكر البيان أن الطرفين أكدا على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي والإيديولوجية الراديكالية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

قدري يوسف

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