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RUPTLY
رويترز: قوات سوريا الديمقراطية في عفرين تدعو الحكومة السورية إلى حماية حدودها من الهجوم التركي
تاريخ النشر:
25.01.2018
|
18:23 GMT
|
أخبار العالم العربي
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يتبع..
الجيش التركي
قوات سوريا الديمقراطية
تركيا
سوريا
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