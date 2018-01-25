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رويترز: قوات سوريا الديمقراطية في عفرين تدعو الحكومة السورية إلى حماية حدودها من الهجوم التركي

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رويترز: قوات سوريا الديمقراطية في عفرين تدعو الحكومة السورية إلى حماية حدودها من الهجوم التركي
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