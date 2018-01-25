الإدارة الذاتية الكردية في عفرين تدعو الحكومة السورية إلى التصدي لـ"العدوان التركي"

دعت "الإدارة الذاتية" في منطقة عفرين الحكومة السورية إلى حماية حدود الدولة من "العدوان التركي الغاشم"، مؤكدة أن عفرين جزء لا يتجزأ من سوريا.

وأعلنت "الإدارة" في بيان صدر اليوم الخميس أن منطقة عفرين تتعرض الآن "إلى عدوان خارجي غاشم من قبل الدولة التركية" مشددة على أن حملة "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي ضد الفصائل الكردية بشمال غرب سوريا يوم السبت الماضي، تهدف إلى "اقتطاع المزيد من الأراضي السورية من خلال احتلال منطقة عفرين".

ودعت الدولة السورية إلى "القيام بواجباتها السيادية تجاه عفرين وحماية حدود البلاد من هجمات المحتل التركي" حيث لم تقم بواجبها حتى الآن على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي ونشر القوات المسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين".

وأشادت "الإدارة" إلى أن "وحدات حماية الشعب" الكردية "تقوم بواجبها الوطني منذ 6 سنوات بحماية المنطقة ضد هجمات المجموعات الإرهابية وتساهم في حماية وحدة أراضي سوريا ومؤسساتها الوطنية".

المصدر: cantonafrin.com

إينا أسالخانوفا