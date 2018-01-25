مسؤول فلسطيني لـ RT ردا على ترامب: لن يكون هناك استقرار قبل منح الشعب الفلسطيني حقوقه

قال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح في تصريح لـRT إن الشعب الفلسطيني لن يقبل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بـ"السخرية السياسية"

تصريحات القواسمي جاءت ردا على تهديد الرئيس الأمريكي بوقف كامل للمساعدات للفلسطينيين واستبعاد القدس من أية مفاوضات مستقبلية.

وقال القواسمي أن تهديد ترامب مرفوض وان القيادة الفلسطينية لا تقبل ربط الحقوق الفلسطينية بالمال، مضيفا أن تصريحات ترامب تعكس انحيازا أمريكيا مطلقا لصالح إسرائيل واصفا إدارة الرئيس الأمريكي بـ" لسان حال دولة الاحتلال".

وتابع " الولايات المتحدة لم تعد وسيطا أو راعيا لعملية السلام بعد أن أخرجت أحد أهم الملفات من المفاوضات". وقال مخاطبا الأمريكيين" لا نريد أن نسمع منكم شيئا.. وفروا جهودكم لكم لن نقبل مبادراتكم وخاصة ما تسمى بصفقة العصر" واصفا إياها بـ"صفعة" العصر.

واكد أن القيادة الفلسطينية لن تتحدث مع إدارة ترامب ولن تقبل منها أي مبادرات دون التراجع عن قرارها بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال القواسمي أنه "لن يكون هناك مفاوضات ولا حل ولا استقرار في الشرق الأوسط دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وخاصة القدس".

المصدر: RT

سامي أبو دياب