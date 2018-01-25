التحالف يقر بمقتل 831 مدنيا جراء غاراته في العراق وسوريا

اعترف التحالف الدولي ضد "داعش" بأن أكثر من 830 مدنيا قتلوا جراء غارات شنها في سوريا والعراق منذ بداية عملية التحالف، بزعامة الولايات المتحدة، ضد الإرهابيين في أغسطس/آب 2014.

وجاء في تقرير نشرته قيادة عملية "العزم الصلب" على موقعها الإلكتروني، أن ما لا يقل عن 831 مدنيا قتلوا عن غير قصد منذ انطلاق العملية ضد تنظيم "داعش" في كلا البلدين، فيما تبقى 406 بلاغات عن سقوط ضحايا بين المدنيين قيد البحث.

إقرأ المزيد

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أفادت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن 817 مدنيا لقوا حتفهم في سوريا والعراق منذ بداية عملية "العزم الصلب".

فيما اعتبر محللون بريطانيون من مركز "مجموعة متابعة الحروب الجوية" (AirWars Monitoring group) أن ما بين 3,9 ألف و6,1 ألف شخص قتلوا جراء غارات التحالف في سوريا (حيث يعمل من دون موافقة حكومتها) والعراق خلال العام 2017 وحده.

المصدر: .inherentresolve.mil + نوفوستي

قدري يوسف