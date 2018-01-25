أمير قطر: نقف مع تركيا في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي أجراه أمس الأربعاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تضامن بلاده مع تركيا في مواجهة "الإرهاب".

وأوضحت وسائل الإعلام القطرية الرسمية أن آل ثاني أعرب خلال الاتصال عن تعازيه لأردوغان "في أفراد الجيش التركي الذين قضوا في عملية غصن الزيتون، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

وشدد الشيخ تميم على "وقوف الدوحة مع الجمهورية التركية في مواجهة الإرهاب والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالهما"، فيما أطلع الرئيس التركي أمير قطر على "آخر تطورات عملية غصن الزيتون"، التي تشنها تركيا، منذ 20 يناير/كانون الثاني، ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال سوريا.

كما بحث الزعيمان "العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها، وآخر التطورات الإقليمية والدولية".

بدورها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في رئاسة الجمهورية أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن عملية "غصن الزيتون" "باتت أمرا حتميا من أجل الأمن القومي لتركيا وتعتبر هامة من أجل وحدة سوريا السياسية، ووحدة أراضيها، واستقرار وسلامة المنطقة".

وشدد أردوغان، حسب مصادر الوكالة، على "إيلاء تركيا أهمية بالغة للأبعاد الإنسانية خلال العملية"، فيما لفت إلى "اتخاذ كافة التدابير من أجل عدم إلحاق أي ضرر بالسكان المدنيين في المنطقة".

وجدد الجانبان عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

المصدر: الشرق + الأناضول

رفعت سليمان