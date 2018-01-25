مشاهد جديدة.. محمود الورفلي ينفذ عملية إعدام جماعية!

أظهر شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتنفيذ ضابط ليبي عملية إعدام لمجموعة من الرجال مقيدين أمام مسجد تعرض لتفجيرين دمويين مؤخرا.

ونقلت "بوابة الوسط" عن مصدر محلي أن الرائد محمود الورفلي، وهو قائد شهير في قوات الصاعقة قام بـ"تصفية 10 أشخاص" أمام مسجد "بيعة الرضوان" في منطقة السلماني ببنغازي، وهو المكان الذي شهد تفجير سيارتين مفخختين أثناء خروج المصلين مؤخرا ما تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين.

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وسبق أن نفذ الورفلي وشارك في عمليات إعدام مشابهة، واتهمته المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بارتكاب جرائم حرب، ودعت إلى محاكمته.

وقد أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي حينها أن السلطات أوقفت محمود الورفلي على ذمة التحقيق في هذه القضية.

ولم تتضح حتى الآن هوية العشرة الذين أعدموا في هذه العملية. وهؤلاء ظهروا في زي أزرق موحد، وكانت أيديهم مقيدة، فيما قام الورفلي بمفرده بإطلاق النار عليهم من سلاح كاتم للصوت.

المصدر: يوتيوب + بوابة الوسط

عامر عبد الله