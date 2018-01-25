مصر تكشف عن "خطة 2037" لمواجهة عجز المياه وسد النهضة

كشف وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أن مصر لديها سيناريوهات جاهزة لمواجهة العجز المائي

وأشار د.محمد عبد العاطي إلى قوة علاقات مصر بدول حوض النيل وأن عمل الوزارة لا يقتصر على مصر فقط بل يمتد إلى إفريقيا بالكامل.

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وقال الوزير لإحدى الصحف القومية المصرية إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ميريام ديسالين، الأخيرة إلى القاهرة تأتي استمرارًا لاستراتيجية مصر نحو دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لافتا إلى أنه تم عقد جلسة مباحثات بالوزارة مع وزير الري الإثيوبي، الدكتور بيكيلي سيلاشى، والوفد المرافق له، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح وزير الري أنه تم عرض مجالات التعاون الممكنة مع الجانب الإثيوبي، مثل تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات في البلدين وتبادل البحوث العلمية في مجال إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه ونظم الري الحديث وإعادة استخدام المياه.

وفيما يخص ملف سد النهضة لفت الوزير إلى أن مصر ستتضرر من بناء السد باعتبارها دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل في حال عدم الاتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناء على دراسات توضح آثاره المحتملة، لذلك كانت مصر هي الأكثر حرصا عبر السنوات السبع الماضية منذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة في عام 2011 على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، رافضا الادعاءات التي تقول إن مصر تسعى إلى تعطيل العمل في الدراسات لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل.

وقال الوزير عبدالعاطي إن مصر بدأت في تنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية (2017- 2037) التي وضعت بالتعاون مع 9 وزارات، مشيرا إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا باستثمارات بقيمة 70 مليار جنيه لمحطات المعالجة، و20 مليارا لأعمال أخرى.

المصدر: صحف مصرية