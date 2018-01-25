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ماذا لو لم يبق سوى الرئيس السيسي في سباق الانتخابات؟

أخبار العالم العربي

ماذا لو لم يبق سوى الرئيس السيسي في سباق الانتخابات؟
Reuters Amr Abdallah Dalsh
القاهرة، مصر، 22 يناير، 2018
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قال محمد بهاء الدين أبو شقه المتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية على مرشح واحد لن يغير بأن مصر أمام انتخابات رئاسية وليس استفتاء شعبيا.

وأضاف أبو شقه، إن الحملة تتمنى أن تكون هناك منافسة حقيقية تعددية لعدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن تعددية المنافسة تعبر عن المناخ الديمقراطي وخطوة مطلوبة نحو الدولة العصرية.

الناحية القانونية فيما لو بقي الرئيس السيسي وحيدا

في حال حدوث ذلك فإن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية المصرية واضحة وهي أن يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر : وكالات

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