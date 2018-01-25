الملكة رانيا تطلق مشروعا للتعليم الإلكتروني المجاني

أعلنت الملكة رانيا العبد الله إطلاق "منصة إدراك" الإلكترونية المجانية للتعليم المدرسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وجاءت المنصة كثمرة للتعاون الذي أعلن عنه في مايو/أيار العام الماضي، بين "مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية" ومؤسسة "غوغل دوت أورغ "، الذراع المانحة الخيرية لشركة غوغل، والتي قدمت بموجبه منحة قدرها 3 ملايين دولار وتستهدف المنصة الجديدة الطلبة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر ومعلميهم في العالم العربي.

وخلال حديثها في نشاط استضافته شركة غوغل بحضور الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي، تقدمت الملكة بالشكر لمؤسسة "غوغل دوت أورغ" على التزامها بهذا المشروع.

وأشارت إلى وجود أكثر من 15 مليون طفل عربي خارج المدرسة بسبب النزاعات والنزوح. وأكدت أن حرمان طفل من التعليم مأساة تؤثر عليه وتنعكس سلبا على الجميع.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى توفير فرصة لكل طفل في الشرق الأوسط للحصول على تعليم نوعي بحلول عام 2020 وهم أكثر من 100 مليون طفل.

وأكدت الملكة أنه "لا يمكن للعالم أن يتحمل الانتظار إلى أن يكبر ملايين الأطفال في الظلمة ويقعوا ضحايا لليأس والتطرف، لكن يمكن تحويل التعليم في العالم العربي وبالتالي توجيه الميزان نحو مستقبل أكثر أملا للجميع".

وتوفر المنصة الأدوات والموارد لتعليم نوعي مجاني سواء في المدرسة أو خارجها، في مناطق النزاع أو مخيمات اللجوء في الدول الآمنة المستضيفة للاجئين والتي تأثرت فيها نوعية التعليم مع استقبال أعداد كبيرة إضافية من الطلبة كالأردن.

كما ستوفر مراجع للمعلمين مطابقة للمناهج الوطنية للاستخدام داخل الصفوف وخارجها وذلك تعزيزاً لدورهم في العملية التعليمية. وفي الوقت نفسه، يمكن للأهالي أن يلعبوا دورا فاعلاً في تعليم أبنائهم من خلال إنشاء حسابات خاصة بهم لرصد أداء وتقدم أطفالهم.

المصدر: بترا

نادر همامي