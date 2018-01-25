خبير مصري يعلق على تصريحات وزير خارجية قطر بشأن مصر

كشف أستاذ العلوم السياسية في مصر، طارق فهمي، أن تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مصر، محاولة لتلطيف الأجواء مع الدول الأربع.

وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة (Ten)، مع عمرو عبد الحميد، أن "مصر والسعودية والبحرين والإمارات متمسكة بمطالبها الـ13، وتصريحات وزير الخارجية القطري مجرد أقوال ولا ترقى لأفعال، وعلى قطر ترجمة أقوالها لأفعال حقيقية".

وأكد أن "قطر تعمل على استمرار سياساتها في دعم الإرهاب، ولا يقدمون أي نوايا طيبة في اجتماع مجلس التعاون الخليجي الأخير"، مؤكدًا أن "الوسيط الكويتي توقف عن وساطته، إضافة لدول العالم أيضًا".

المصدر: مواقع مصرية