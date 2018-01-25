الجبير من دافوس: إيران تحاول استعادة امبراطورية دمرت منذ آلاف السنين

وجه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، انتقادات حادة لسياسة إيران الخارجية في المنطقة، خلال حلقة نقاش عقدت أمس الأربعاء، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وقال الجبير: "في الشرق الأوسط لدينا رؤيتان متنافستان. رؤية نور.. ورؤية ظلام، ورؤية الظلام هي الطائفية، وهي تحاول استعادة امبراطورية دمرت منذ آلاف السنين، وهي تستخدم الطائفية والإرهاب لكي تتدخل في شؤون الدول الأخرى".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "التاريخ يظهر أن النور دائما ما ينتصر على الظلام".

يشار إلى أن إيران ليس كعادتها كانت غائبة عن الحدث السنوي في "دافوس" هذا العام.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دائم الحضور في المنتدى السنوي، الذي يجمع كبار الساسة والرؤساء التنفيذيين والمصرفيين، وغالبا ما كان يشتبك مع نظرائه الخليجيين العرب في جلسات متنافسة. لكنه لم يحضر هذا العام.

وتنفي إيران التدخل في شؤون الدول العربية. وقال ظريف العام الماضي في "دافوس" إن إيران والسعودية يجب أن يكون بمقدورهما العمل معا للمساعدة في إنهاء الصراعات في سوريا واليمن.

المصدر: رويترز