قلق أممي إزاء تقارير حول "حملة إعدامات انتقامية" في بنغازي

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقها من تقارير حول "حملة إعدامات انتقامية ووحشية" جرت اليوم في مدينة بنغازي.

وأشارت البعثة إلى صور تظهر ما لا يقل عن 9 جثث لأشخاص أعدموا بالرصاص في موقع التفجير المزدوج، الذي هز المدينة الليبية أمس.

وكانت بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد، شهدت تفجير سيارتين مفخختين أمام مسجد "بيعة الرضوان" بمنطقة السلماني، أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا و80 جريحا، ما يعكس استمرار عدم الاستقرار هناك.

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المصدر: رويترز

علي جعفر