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قلق أممي إزاء تقارير حول "حملة إعدامات انتقامية" في بنغازي

أخبار العالم العربي

قلق أممي إزاء تقارير حول
Reuters Esam Al-Fetori
موقع التفجير المزدوج في بنغازي
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أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقها من تقارير حول "حملة إعدامات انتقامية ووحشية" جرت اليوم في مدينة بنغازي.

وأشارت البعثة إلى صور تظهر ما لا يقل عن 9 جثث لأشخاص أعدموا بالرصاص  في موقع التفجير المزدوج، الذي هز المدينة الليبية أمس.

وكانت بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد، شهدت تفجير سيارتين مفخختين أمام مسجد "بيعة الرضوان" بمنطقة السلماني، أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا و80 جريحا، ما يعكس استمرار عدم الاستقرار هناك.

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41 قتيلا بينهم مسؤول أمني رفيع في تفجيري بنغازي

المصدر: رويترز

علي جعفر

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