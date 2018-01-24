وزارة الثقافة السعودية تنظم رحلة لمشاهيرها إلى اليمن!

أقامت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، رحلة لبعض نجوم التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي السعوديين إلى الأراضي اليمنية ضمن حملة إغاثية لـ"مركز الملك سلمان للإغاثة".

وذكرت وكالة "واس" السعودية، أن الرحلة شارك فيها الفنانون فايز المالكي وفيصل العبد الكريم وعبدالله البندر وسامي الشيباني.

شكرا سفير الإنسانية الفنان فائز المالكي

صوره من بلادي #العمليات_الإنسانية_باليمن@fayez_malkipic.twitter.com/BCRpcqNMRM — محمــــد سالم العلهي (@12mohmmad1) ٢٤ يناير، ٢٠١٨

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وأشارت الوكالة إلى أن "الفعالة كانت ضمن إحدى رحلات الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية من الرياض إلى محافظة مأرب اليمنية، حيث وصلت شحنة من المساعدات إلى أحد مخيمات اللاجئين في منطقة صافر".

المصدر: واس + تويتر

أحمد باديان