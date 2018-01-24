وزارة الثقافة السعودية تنظم رحلة لمشاهيرها إلى اليمن!
أقامت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، رحلة لبعض نجوم التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي السعوديين إلى الأراضي اليمنية ضمن حملة إغاثية لـ"مركز الملك سلمان للإغاثة".
وذكرت وكالة "واس" السعودية، أن الرحلة شارك فيها الفنانون فايز المالكي وفيصل العبد الكريم وعبدالله البندر وسامي الشيباني.
شكراً لكم على هذي المشاركه— Ghadeer (@33_ghadeeer) ٢٤ يناير، ٢٠١٨
في #العمليات_الإنسانية_باليمنpic.twitter.com/5wehr82iWJ
شكرا سفير الإنسانية الفنان فائز المالكي— محمــــد سالم العلهي (@12mohmmad1) ٢٤ يناير، ٢٠١٨
صوره من بلادي #العمليات_الإنسانية_باليمن@fayez_malkipic.twitter.com/BCRpcqNMRM
شكرًا لكل العاملين في @KSRelief#العمليات_الإنسانية_باليمنpic.twitter.com/xasD31T2ls— فايز المالكي (@fayez_malki) ٢٤ يناير، ٢٠١٨
وأشارت الوكالة إلى أن "الفعالة كانت ضمن إحدى رحلات الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية من الرياض إلى محافظة مأرب اليمنية، حيث وصلت شحنة من المساعدات إلى أحد مخيمات اللاجئين في منطقة صافر".
المصدر: واس + تويتر
أحمد باديان