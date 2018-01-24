الكويت تدعو روسيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق

أعلن السفير الكويتي في موسكو عبد العزيز العدواني أن بلاده وجهت دعوة رسمية لروسيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الشهر المقبل.

وقال السفير الكويتي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "وجه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت دعوة رسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية دميتري مدفيديف، للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي".

وأضاف السفير العدواني: "لم نتلق حتى الآن ردا حول مستوى وحجم المشاركة الروسية في هذا المؤتمر".

ومن المقرر أن تستضيف الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق في الفترة 12 - 14 فبراير/شباط المقبل. ويترأس المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

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وفي شأن آخر ذكر السفير أن الكويت وروسيا تأملان في عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف أن "العمل جار على تحديد موعد لجولة جديدة من اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة والتي سوف تستضيفها دولة الكويت".

وأكد العدواني انفتاح الكويت على الاستثمارات الروسية والأجنبية، مشيرا إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي تقدم الخدمات والتسهيلات لكافة الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الكويت.

المصدر: سبوتنيك

أنطون زوييف