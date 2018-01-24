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لافروف يبحث مع تيلرسون العملية التركية شمالي سوريا

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لافروف يبحث مع تيلرسون العملية التركية شمالي سورياوزيرا الخارجية الروسي والأمريكي
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن الحديث جاء بمبادرة أمريكية، وناقش الطرفان جملة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضا التحضير للقاء الأطراف السورية في فيينا، إلى جانب الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي يهدف إلى دفع العملية السلمية إلى الأمام برعاية الأمم المتحدة.

وشدد لافروف في هذا الشأن على أن السوريين أنفسهم فقط يحق لهم تحديد مصير بلادهم.

وفي الشأن الكوري الشمالي حذر لافروف من تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ودعا إلى حل الخلافات بطرق دبلوماسية، أخذا في عين الاعتبار المبادرة الروسية الصينية في هذا الشأن.

المصدر: الخارجية الروسية

ألكسندر توميلين

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