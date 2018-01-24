العاهل الأردني: أفضل رؤية نصف الكأس الممتلئ في العلاقات مع إسرائيل

قال العاهل الأردني إنه حتى بعد أزمة السفارة الإسرائيلية والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل يمكن المضي قدما في بلورة حل سياسي في حال أبدت الأطراف المعنية الرغبة في ذلك.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الأربعاء عن الملك عبد الله الثاني الذي يشارك في منتدى دافوس قوله في حديث خاص لصوت إسرائيل باللغة العبرية أنه يفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل وأن يبقى متفائلا.

وكان العاهل الأردني أكد خلال استقباله نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على حلّ الدولتين سبيلا للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، منوها بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر عدم استقرار ومعربا عن مخاوفه من أن لا يكون القرار الأمريكي بشأن القدس جزءا من حل شامل للصراع.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي