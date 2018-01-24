بنغازي غداة التفجير المزدوج.. برك من الدماء

اختلطت دماء ضحايا التفجيرين في منطقة السلماني في بنغازي بمياه المطر، وأحاط إطار من الدمار بالمشهد المأساوي. هذا ما وثقته الكاميرا غداة المجزرة التي أودت بحياة 41 شخصا بعضهم أطفال.

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نشرت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية صورا للمنطقة التي شهدت البارحة تفجيرا مزدوجا بسيارتين مفخختين، أزهقت أرواح العشرات وخلفت أعدادا كبيرة من الجرحى والدمار.

الصور تتحدث ببلاغة أكبر، وهي تقول: هذا ما صنعته يد الإرهاب المتربصة بالمصلين في بنغازي.

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facebook.com/SPforces.ly

facebook.com/SPforces.ly

facebook.com/SPforces.ly

facebook.com/SPforces.ly

facebook.com/SPforces.ly

المصدر: facebook.com/SPforces.ly

محمد الطاهر