تركيا تحوّل سواكن السودانية إلى مركز سياحي

بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، أولى إجراءاتها لترميم جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر بموجب اتفاق أبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي مؤخرا السودان.

ونقلت وكالة "الأناضول"عن مصادر مطّلعة، أن فريقا يضم 30 خبيرا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بدؤوا ترميم الجزيرة بما يتوافق مع تاريخها وماضيها الثقافي، وتحويلها إلى مركز للسياحة الثقافية في المنطقة من خلال مشاريع مشتركة بين المؤسسات التركية والسودانية.

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يشار إلى أن الرئيس أردوغان زار السودان في ديسمبر الماضي، وتجول في جزيرة سواكن بصحبة نظيره السوداني عمر البشير، وأدى الصلاة في المسجد الحنفي، وأكّد حينها على أهمية المنطقة التي كانت تابعة للدولة العثمانية حتى القرن التاسع عشر.

وكانت جزيرة سواكن تحظى بمكانة هامة في عهد الدولة العثمانية، إذ كانت مركزا لأسطولها في البحر الأحمر، وضم ميناؤها مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

وتقع سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبعد عن الخرطوم حوالي 560 كيلومترا، وقرابة 70 كيلومترا عن مدينة بورت سودان، ميناء السودان الرئيسي، واستخدمت ميناء للحجاج من جميع أنحاء إفريقيا لعدة قرون.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله