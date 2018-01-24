كيري لعباس: لا تستسلم لمطالب ترامب!

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري التقى في لندن مع حسين الآغا أحد المقربين للرئيس محمود عباس وطلب منه نقل رسالة إليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة الوطنية الفلسطينية، أن كيري دعا في رسالته عباس إلى أن يكون قويا بروحه، وإلى "اللعب على الوقت وعدم تقديم أي تنازلات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرجحا أن ترامب "لن يصمد طويلا". وتحدث كيري عن الرئيس الأمريكي الحالي بعبارات مهينة، حسب الصحيفة.

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كما نصح كيري الفلسطينيين التقدم بمبادرة سلام خاصة بهم، تعكس مواقفهم المبدئية. مؤكدا أنه سيبذل كل الجهود لدعم هذه المبادرة، وحشد التأييد من قبل الدول الأوروبية والعربية والمجتمع الدولي.

ولفت كيري كذلك، وفقا لتقرير "معاريف"، إلى أن الكثيرين ضمن الأوساط الحاكمة في الولايات المتحدة، وفي الاستخبارات الأمريكية غير راضين عن أداء الرئيس ترامب.

وقالت الصحيفة إن كيري أبلغ المسؤول الفلسطيني أنه يفكر بجدية في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020. وعندما سئل عن تقدمه في السن، قال كيري إنه ليس أكبر سنا من ترامب بكثير، وذلك ليس مشكلة له.

ولم يعلق جون كيري وحسين الآغا على ما نشرته صحيفة "معاريف".

والجدير بالذكر، أن جون كيري، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في الفترة 2013 – 2017، كان يقود جهود الوساطة الأمريكية لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل قبل انقطاع المفاوضات المباشرة في عام 2014.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف