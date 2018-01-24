مصادر إعلامية إسرائيلية: أنباء عن محاولة دهس عند حاجز عسكري شرقي القدس

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن سيارة حاولت دهس عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس.

وقالت المصادر إن سيارة كانت في طريقها على شارع يربط بين مستوطنة معالية أدوميم وقرية الزعيم، قد غيرت مسارها عند وصولها إلى نقطه تفتيش على الحاجز العسكري "الزعيم" وغادرت المكان بسرعة.

وأضافت أن الجنود أطلقوا النار على السيارة التي اتجهت إلى القدس، وشرعت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلية في مطاردتها.

المصدر: معا