مصادر: قرارات عسكرية هامة للعبادي في الساعات المقبلة!

نقلت صحيفة سعودية عن مصادر عراقية وصفتها بالموثوقة أن قرارات عسكرية مهمة ستصدر عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الساعات المقبلة.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن هذه المصادر لم تفصح عن مضمون هذه القرارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العبادي كان أعلن أمس "أن حكومته لديها رغبة حقيقية في سحب السلاح من كل الأطراف وحصره بيد الدولة".

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كما ذكرت الصحيفة أيضا أن أنباء ترددت "عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء لسحب قوات الحشد الشعبي والعشائري من الموصل"، مشيرة إلى أنه من المتوقع "أن تتولى الشرطة المحلية حماية المناطق التي سينسحب منها الحشد الشعبي والعشائري، فيما لم يعرف بعد مصير حرس نينوى الذي يقوده أثيل النجيفي وقوامه 2500 مقاتل".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارته خلال استقباله وفدا إعلاميا كويتيا أمس الأول في بغداد إلى أن إقرار "قانون الحشد" سيمكن الدولة من السيطرة على الفصائل المسلحة في بغداد وإخضاعها للقوانين الحكومية والعسكرية.

وذكرت الوكالة أن العبادي كشف "أن حكومته لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المدة السابقة لأن تهديد (داعش) كان قائما أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح".

وأوردت عنه "أن المناطق ذات المكون الشيعي التي ينتمي إليها معظم الحشد هي أكثر المناطق رغبة بذلك لأنهم لا يريدون سلاحا غير منضبط".

كما نقلت الوكالة الكويتية عن رئيس الحكومة العراقية إفادته بأن "البعض يريد أن يسرع بحل مسألة الحشد الشعبي إلا أنه لا يريد ‏حركة خارج وحدة البلد ولا تصادم وأن الحل قادم بطريقة نوعية وعبر دمج الحشد بالمنظومة الأمنية".

المصدر: عكاظ + كونا