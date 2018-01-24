السفير السعودي من مصر: "سنحمي حدودنا حتى لو أنفقنا كافة الأرصدة"

أكد أحمد قطان سفير السعودية في القاهرة، أن حماية حدود المملكة واجب مقدس، وأن بلاده ستحمي حدودها حتى لو أنفقت كل ما تملك من أرصدة.

وقال: "اليمن خط أحمر بالنسبة للمملكة، ولا أحد يقبل أن يكون على حدود المملكة ميليشيات توجه صواريخها إلى الأراضي السعودية ومقدسات المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين الموقف المصري من اليمن خلال ستينيات القرن الماضي، وبين الموقف السعودي حاليا، مشيرا إلى أن قرار دخول المملكة اليمن جاء انطلاقا من طلب الحكومة الشرعية.

وبالحديث عن مصر، جدّد السفير السعودي تأكيده على استمرار وقوف السعودية بجانبها، مشددا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن "لمصر أفضال عظيمة على الجميع".

وأضاف: "أبناء مصر الشقيقة شاركونا منذ عقود طويلة في التنمية والعمل والبناء، ولن تنسى المملكة ما قامت به مصر على مدى العقود الماضية، وأقول هذا الكلام عن قناعة كاملة بأن مصر لها أفضال عظيمة وستبقى في قلب كل سعودي وعربي"، وتوحه إلى المصريين قائلا: "أنتم لا تعرفون مدى غلاوتكم عندنا".

المصدر: وكالات