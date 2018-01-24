بالصور.. المتورطون في تعذيب مواطنين سودانيين بليبيا في قبضة العدالة!

أعلنت قوة الردع الخاصة في ليبيا أنها ألقت القبض على 4 مجرمين شاركوا في عمليات تعذيب وحشية طالت مواطنين سودانيين، كانت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تداولت مشاهد مروعة لها.

ونشرت قوة الردع الخاصة اليوم على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا بالخصوص أرفقته بصور فوتوغرافية لاعتقال المتورطين في هذه الجريمة.

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وقالت قوة الردع الخاصة ومقرها العاصمة الليبية طرابلس في هذا الشأن: "بعدما تابع الجميع المشاهد المروعة التي ارتكبها المجرمون المجردون من الإنسانية في تعذيبهم للعمالة وحرقهم بالنار وتصويرهم بالفيديو لإرساله لذويهم في محاولة منهم للضغط عليهم وابتزازهم بالأموال مقابل حرياتهم".

ولفت جهاز الأمن الليبي إلى أنه "بعد متابعة ما حدث وبالتواصل مع أهالي المختطفين وتقديمهم بلاغات تم التحرك الفوري وجمع المعلومات والتحري عن مكان تواجد هذه العصابة وقد صدر أمر قبض في حقّهم من النائب العام بعدما تم تحديد مكان تواجدهم في منطقة القداحية" في مدينة سرت.

وأضاف البيان أنه بالتعاون مع قوة "للأمن المركزي في سرت وقوة حماية وتأمين سرت تمت عملية المداهمة بنجاح والقبض على أربعة مجرمين"، لافتا أيضا إلى "تحرير ثمانية مختطفين من دولة السودان بعدما تم خطفهم ومساومة أهلهم".

المصدر: قوة الردع الخاص - طرابلس

محمد الطاهر