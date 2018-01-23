انتقادات حادة للمثل بوراك أوزجفيت على خلفية معركة عفرين

شن مغردون حملة انتقاد ضد الممثل التركي بوراك أوزجفيت الذي نشر صورة وهو يرتدي الزي العسكري في حسابه على الانستغرام وكتب "ليحمي الله جيشنا، كل دعائنا وأرواحنا لأجلكم".

واقتطع الممثل التركي الصورة من فيلمه (فداء الروح)، حيث اعتبر الكثيرون أنه يستغل الحرب التي يخوضها الجيش التركي في شمالي سوريا وتحديدا في عفرين للترويج لفيلمه.

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وكانت زوجة بوراك عبرت هي أيضا عن دعمها للجيش التركي، حيث نشرت صورة في حسابها على الانستغرام، وكتبت: "ليكن الله في عون الجيش التركي وأبطالنا العساكر صلواتنا دائما للقوات العسكرية".

المصدر: وكالات