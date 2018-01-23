سكان: مقتل 9 في ضربة جوية للتحالف العربي في اليمن

أفاد سكان ومسعفون يمنيون بأن 9 مدنيين على الأقل بينهم 4 أطفال قتلوا في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية في شمال اليمن يوم الثلاثاء.

وقال سكان إن "طائرات ضربت عربة كانت مسافرة في آل علي التابعة لمنطقة رازح في محافظة صعدة وهي منطقة تشهد مواجهات بين القوات الحكومية الموالية لهادي وجماعة الحوثي".

وذكر مسعفون أنه وبخلاف القتلى، أصيب 3 أشخاص بينهم اثنان يعالجان في مستشفى محلي.

فيما قال متحدث باسم التحالف إنه يتعامل بجدية تامة مع التقرير وإنه سيحقق فيه.

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من عدم تغير الوضع كثيرا على الأرض في اليمن منذ نشوب الحرب في العام 2015، فقد تسبب القتال في أزمة إنسانية كبيرة ومقتل 10 آلاف شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وأكد سكان الاثنين الماضي أن طائرات تابعة للتحالف دمرت مبنى قرب عاصمة محافظة صعدة يضم عيادة صغيرة مما أدى لمقتل 7 أشخاص، 5 منهم أطفال. وتوفي 2 آخران في هجوم منفصل قرب مدينة صعدة أيضا.

المصدر: رويترز

أحمد باديان