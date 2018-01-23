رويترز: واشنطن تطالب تركيا بخفض التصعيد في عمليتها العسكرية شمالي سوريا

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ترغب في رؤية تخفيض الوضع من قبل تركيا في منطقة شمال غربي سوريا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الحديث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بشأن العملية العسكرية شمالي سوريا.

وأوضح المسؤول، أن ترامب سيتحدث مع أردوغان للتعبير عن المخاوف الأمريكية بشأن الهجوم التركي ضد المسلحين الأكراد شمال غربي سوريا.

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وأشار المسؤول الذي أطلع الصحفيين على الأمر شريطة عدم نشر اسمه، إلى أن الأتراك بعثوا "بإشارات متضاربة" بشأن نطاق الهجوم ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تساندها الولايات المتحدة في منطقة عفرين السورية.

وأضاف: "سنرى كيف سيتطور ذلك على الأرض. لكن رسالتنا موحدة.. سنحثهم على الحد من التوغل قدر الإمكان". مؤكدا أن الاتصال سيجري في وقت قريب.

بينما أفاد مسؤول آخر، بأن ترامب يعتزم التحدث مع أردوغان اليوم الأربعاء.

المصدر: رويترز

إياد قاسم