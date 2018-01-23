عودة نحو 10 آلاف سوري إلى منازلهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا بعودة نحو 10 آلاف سوري إلى منازلهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان للمركز أن 9711 سوريا عادوا إلى منازلهم خلال اليوم الماضي بينهم 9578 في ريف دمشق، و63 في حماة، و14 في حمص، و56 في دير الزور.

وأضاف البيان أن المركز أوصل أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية إلى منطقة رسم الهرمل في ريف حلب، إضافة إلى تأمين إيصال المساعدات الأممية إلى ريف درعا.

وتابع البيان أن الأطبّاء العسكريين الروس قدموا مساعدات طبية لازمة لـ143 سوريا.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين