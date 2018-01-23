التحالف الدولي: مقتل نحو 150 داعشيا بغارات على سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، مقتل نحو 150 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بغارات لطيرانه على سوريا.

وجاء في بيان صدر الثلاثاء: "الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من المخابرات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة تابع لتنظيم "داعش" في وادي الفرات المتنازع عليه".

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وأضاف البيان أن "الضربات وقعت قرب الشعفة في سوريا وقتلت نحو 150 متشددا".

ويشن التحالف الدولي منذ يونيو/حزيران عام 2014، عمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش"، في سوريا دون موافقة من سلطات البلاد التي تتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بارتكاب مجازر مستمرة بحق المدنيين الأبرياء من خلال غاراتها الجوية العشوائية، وبتقديم دعم للمجموعات الإرهابية.

المصدر: رويترز +وكالات

أحمد باديان