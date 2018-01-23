منسق حملة عنان الانتخابية لـ RT: عنان اعتقلته المخابرات

أكد محمود رفعت منسق حملة الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج أن عنان لم يستدع للتحقيق معه، وإنما اعتقلته المخابرات العامة.

وكشف رفعت في حوار خاص مع RT Online أن عنان اعتقل من الشارع وذلك بعد أن قطعت سيارات الطريق عليه.

وأشار إلى أن القائم بأعمال المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل نفى في البداية اعتقال عنان لمدة ساعتين، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية غاضبة من طريقة معاملته.

ووصف رفعت بيان اتهام عنان ببث الفرقة بين الشعب والجيش بأنه "بيان هزلي"، والتهم الواردة فيه "محض كذب".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت استدعاء عنان للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار.

المصدر: RT

علي جعفر