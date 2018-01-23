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الجيش التركي يعلن مقتل جندي ثان خلال عمليات غصن الزيتون في عفرين
رويترز: الأكراد يعلنون النفير العام ويدعون إلى حمل السلاح دفاعا عن عفرين
تاريخ النشر:
23.01.2018
|
11:49 GMT
|
أخبار العالم العربي
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