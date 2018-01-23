 
مباشر
عاجل
الجيش التركي يعلن مقتل جندي ثان خلال عمليات غصن الزيتون في عفرين

رويترز: الأكراد يعلنون النفير العام ويدعون إلى حمل السلاح دفاعا عن عفرين

أخبار العالم العربي

رويترز: الأكراد يعلنون النفير العام ويدعون إلى حمل السلاح دفاعا عن عفرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/js2b

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة