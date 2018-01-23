المعارضة السورية تنعى امرأة قاتلت في صفوفها منذ 3 سنوات وقتلت في أبو الضهور

نعت صفحات المعارضة السورية سعاد الكياري "أم عبود" التي قتلت خلال معارك في مواجهة الجيش السوري في مطار أبو الضهور.

ويصف ناشطون من أبناء إدلب الكياري بأنها "امرأة بألف رجل" كانت تقدم الطعام وتساعد في الطبابة قبل أن تحمل السلاح على جبهات إدلب، إذ شاركت في معارك مطار أبو الضهور حيث قتلت.