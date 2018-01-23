إضراب فلسطيني احتجاجا على زيارة نائب ترامب

عم الإضراب مختلف المدن الفلسطينية اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضا لزيارة نائبه مايك بينس إلى القدس.

وجاء الإضراب بناء على دعوات القوى الوطنية الفلسطينية وحركة فتح لرفض المواقف الأمريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشمل الإضراب الحركة التجارية في المدن الفلسطينية، والمواصلات العامة، إضافة إلى قطاع التعليم، وانطلقت بعض المسيرات باتجاه نقاط التماس.

وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي دعا للالتزام الشامل والتام في كافة القطاعات العامة والخاصة الذي أعلنت عنه الحركة وكافة القوى على الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن الإضراب يعكس رسالة رفض قوية لقرار ترامب وزيارة نائبه بينس.

صور: إضراب شامل في مدينة دورا جنوب الخليل، تنديداً بزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للمنطقة.



تصوير: مشهور وحواح#فلسطين_أون_لاينpic.twitter.com/OUbgQ96si0 — فلسطين أون لاين (@felesteenonline) 23 января 2018 г.

#صور| إضراب شامل في مدينة بيت لحم، نصرة للقدس ورفضاً لزيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. pic.twitter.com/1mqV4fcGp8 — فلسطين الآن (@paltimes2015) 23 января 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله