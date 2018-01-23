سامي عنان لا ينسق مع جماعة الإخوان

نفى حازم حسني المتحدث باسم الفريق سامي عنان الطامح لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية وجود أي علاقة أو اتصالات لعنان بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار حسني إلى أن ما تردد من تصريحات على لسان يوسف ندى أحد قياديي الإخوان حول شروط وضعتها الجماعة لدعم الفريق سامي عنان في الانتخابات الرئاسية القادمة، لم يسمع عنها هو وعنان إلا من وسائل الإعلام.

وأضاف حسني في حديث متلفز، أن "رسالة الفريق عنان كانت واضحة من بيان ترشحه لانتخابات الرئاسة، فهو لم يطلب الدعم من أحد، سواء الإخوان أو غيرهم وخطابه كان موجها فقط لأبناء الشعب المصري".

وأكد أنه وحتى هذه اللحظة، لم ترد أي موافقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ترشح الفريق عنان، على أن يأتي الرد بين يوم وغد.

المصدر: صحف مصرية