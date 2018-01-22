مقتل مهرب مخدرات إسرائيلي عند الحدود مع سيناء

قتل مهرب مخدرات إسرائيلي عند الحدود مع مصر، أثناء عملية كبيرة لتبادل المخدرات بين مهربين مصريين وإسرائيليين، خلال ساعات الليل، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها تمكنوا من إحباط عملية التهريب من خلال إعداد كمين لعشرات المهربين من الجانب المصري، الذين أحضروا كمية كبيرة من المخدرات التي ألقوها تجاه الجانب الإسرائيلي.

وأضافت الشرطة في بيانها، أن أفرادها رصدوا لحظة وصول المهربين الإسرائيليين لتحميل المخدرات في سياراتهم، وتحركوا نحوهم لاعتقالهم.

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وأكد البيان أن المهربين أطلقوا النار على القوة الأمنية الإسرائيلية، ووصلت دورية مصرية لملاحقة المهربين، وعثر على جثة أحد المهربين الإسرائيليين، لاحقا، بينما هرب بقية المهربين من كلا الجانبين.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيانها، إلى أن التحقيق الأولي، أظهر أن "المهرب الإسرائيلي قتل نتيجة إصابته برصاص المهربين المصريين".

المصدر" وكالات

إياد قاسم