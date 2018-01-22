مصرع رجل في تدافع عند الحدود المغربية الإسبانية

ذكرت مصادر صحفية محلية أن تدافعا على نقطة حدودية لتبادل البضائع بين المغرب وجيب "مليلية" الإسباني، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وأفاد بيان لمديرية "مليلية"، أن "الحادث أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح من الجهة الإسبانية، نقل أحدهم إلى المستشفى وهو في حالة خطير جدا".

وقال متحدث باسم محافظة مليلية: "الرجل أصيب بسكتة قلبية"، فيما ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن الضحية، لم يكشف عن هويته، ويبلغ من العمر 39 عاما.

من جهته، أكد عمر ناجي المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إصابة 11 شخصا من الجهة المغربية، وقال إن "التدافع وقع عند نقطة باريوتشينو الحدودية المخصصة لنقل البضائع".

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وأغلقت النقطة الحدودية في انتظار عودة النظام والأمن على المداخل انطلاقا من المغرب.

وجرت عدة حوادث تدافع في الأشهر الأخيرة في سبتة، الجيب الإسباني الآخر في المغرب، ويشكل الجيبان (سبتة ومليلية) نقطتي العبور البريتين الوحيدتين بين إفريقيا وأوروبا، ويستفيدان من وضع "ميناء حر"، يغذي حركة لتهريب السلع الاستهلاكية تتغاضى عنها السلطات إلى حد كبير.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي