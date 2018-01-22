العاهل الأردني يحضر احتفال القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد ميلاده الـ 56

حضر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الاحتفال الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في كتيبة "الأميرة بسمة" بمناسبة العيد السادس والخمسين لميلاد الملك.

وكان على رأس مستقبلي العاهل الأردني لدى وصوله موقع الاحتفال، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد، محمد بني ياسين.

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ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أطلع الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على معرض الأسلحة والمعدات المستخدمة في الكتيبة، التي اختيرت عام 2010 للمشاركة مع حلف الناتو في برنامج مفهوم المواءمة العملياتية لرفع مستوى التأهيل والتدريب، حيث تتلاءم تلك الأسلحة والمعدات مع الكفاءة العملياتية لحلف الناتو، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

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واشتمل المعرض على مجموعة من القاذفات والصواريخ والقناصات وأجهزة الرؤية الليلية والملاحة ومعدات تأشير ليزرية ومحطة لاسلكي ومحطة وقاية من الأسلحة الكيماوية، حيث تم تصنيع جزء من هذه الأسلحة والمعدات في مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي).

المصدر: "بترا"

علي الخطايبة